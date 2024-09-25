«Сан-Хосе» уступил «Анахайму» в предсезонном матче, Гущин набрал два очка

«Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ уступил «Анахайму» со счетом 3:4.

В составе «Шаркс» 2 (1+1) очка набрал Даниил Гущин, еще по голу забили Александр Веннберг и Джек Томпсон. У «Дакс» шайбы забросили Карсон Майер, Егор Сидоров, Бретт Лисон и Марк Писик.

Обе команды встретятся еще раз 27 сентября.