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Сегодня, 08:43

«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За хозяев заброшенными шайбами отметились Марк-Эдуард Власич, Кайл Берроуз, Ян Рутта, Фабиан Зеттерлунд и Томаш Гертл. На счету двух последних также по результативной передаче. У гостей отличились Адам Хенрик и Мэйсон Мактавиш.

«Анахайм» с 31 очком после 45 игр идет на 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. У «Сан-Хосе» 26 очков за 46 матчей и последняя строчка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)

Голы: Власик — 2 (Кутюр), 35:06 — 1:0. Лакомб — 1 (Хенрик), 35:21 — 1:1. Берроуз — 1 (Гертл), 37:33 — 2:1. Зеттерлунд — 13 (Карпентер), 39:32 — 3:1. Хенрик — 11 (Терри, Карлссон), 39:56 — 3:2. Рутта — 1 (Зеттерлунд, Хоффман), 52:15 — 4:2. Мактавиш — 13 (бол., Терри), 55:11 — 4:3. Гертл — 14 (п.в., Штурм), 59:53 — 5:3.

Вратари: Блэквуд — Гибсон (58:07 — 59:53).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 19 (2+5+12) — 35 (12+8+15).

Наши: Барабанов (16.25/0/0), Охотюк (15.31/0/+1) — Любушкин (16.03/0/-3).

21 января. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 46 25 21 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 44 22 22 50
5 Нью-Джерси 44 23 21 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 43 21 22 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
4 Торонто 44 22 22 52
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 41 16 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 45 27 18 59
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 46 27 19 59
3 Эдмонтон 42 26 16 53
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Сиэтл 45 19 26 47
6 Калгари 46 21 25 47
7 Анахайм 45 15 30 31
8 Сан-Хосе 46 11 35 26
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21.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 2 : 6
21.01 03:00
Ванкувер – Торонто
 6 : 4
21.01 03:00
Бостон – Монреаль
 9 : 4
21.01 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 3 : 0
21.01 06:00
Сан-Хосе – Анахайм
 5 : 3
21.01 06:00
Калгари – Эдмонтон
 1 : 3
21.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 3 : 2
21.01 06:30
Лос-Анджелес – Рейнджерс
- : -
21.01 21:00
Филадельфия – Оттава
 - : -
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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 75
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 66
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 30
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 6 1.69

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