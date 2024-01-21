«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в домашнем матче
«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
За хозяев заброшенными шайбами отметились Марк-Эдуард Власич, Кайл Берроуз, Ян Рутта, Фабиан Зеттерлунд и Томаш Гертл. На счету двух последних также по результативной передаче. У гостей отличились Адам Хенрик и Мэйсон Мактавиш.
«Анахайм» с 31 очком после 45 игр идет на 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. У «Сан-Хосе» 26 очков за 46 матчей и последняя строчка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)
Голы: Власик — 2 (Кутюр), 35:06 — 1:0. Лакомб — 1 (Хенрик), 35:21 — 1:1. Берроуз — 1 (Гертл), 37:33 — 2:1. Зеттерлунд — 13 (Карпентер), 39:32 — 3:1. Хенрик — 11 (Терри, Карлссон), 39:56 — 3:2. Рутта — 1 (Зеттерлунд, Хоффман), 52:15 — 4:2. Мактавиш — 13 (бол., Терри), 55:11 — 4:3. Гертл — 14 (п.в., Штурм), 59:53 — 5:3.
Вратари: Блэквуд — Гибсон (58:07 — 59:53).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 19 (2+5+12) — 35 (12+8+15).
Наши: Барабанов (16.25/0/0), Охотюк (15.31/0/+1) — Любушкин (16.03/0/-3).
21 января. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
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|16
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|25
|21
|56
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|Каролина
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|49
|6
|Айлендерс
|45
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|65
|2
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|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
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|24
|22
|53
|4
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|5
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|45
|23
|22
|51
|6
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|19
|27
|45
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|20
|26
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|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|45
|27
|18
|59
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
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|45
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|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
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|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|46
|27
|19
|59
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Сиэтл
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|19
|26
|47
|6
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|46
|21
|25
|47
|7
|Анахайм
|45
|15
|30
|31
|8
|Сан-Хосе
|46
|11
|35
|26
|21.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|2 : 6
|21.01
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|9 : 4
|21.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|3 : 0
|21.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|5 : 3
|21.01
|06:00
|
Калгари – Эдмонтон
|1 : 3
|21.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|3 : 2
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|- : -
|21.01
|21:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69