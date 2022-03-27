«Сан-Хосе» победил «Анахайм» благодаря хет-трику Майера и двум голевым передачам Барабанова
«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
В составе «Шаркс» отличился хет-триком Тимо Майер, еще один гол на счету Марка-Эдуарда Власика. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов сделал две результативных передачи.
Единственную шайбу «Дакс» забросил Герри Мэйю. «Анахайм» потерпел девятое поражение подряд.
Благодаря победе «Сан-Хосе» опередил «Дакс» в таблице Западной конференции. «Шаркс» поднялись на 12-ю строчку с 66 очками в 65 матчах, «Анахайм» опустился на 13-е место с 65 очками в 67 играх.
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«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Власик — 3 (Меркли, Риди), 14:48 — 1:0. Майер — 28 (Барабанов), 21:41 — 2:0. Мэйю — 7 (Симон), 41:05 — 2:1. Майер — 29 (бол., Барабанов, Хертл), 43:56 — 3:1. Майер — 30 (Хертл, Бернс), 55:55 — 4:1.
Вратари: Раймер — Достал.
Штраф: 17 — 15.
Броски: 24 (6+8+10) — 28 (8+12+8).
Наши: Барабанов (16.02/2/+2) — -.
27 марта. Сан-Хосе. SAP Center.
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|36
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Даллас – Ванкувер
|1 : 4
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|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|9 : 5
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|4 : 2
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 1
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|64
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
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Каролина
|44
|2.1