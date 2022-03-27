«Сан-Хосе» победил «Анахайм» благодаря хет-трику Майера и двум голевым передачам Барабанова

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Шаркс» отличился хет-триком Тимо Майер, еще один гол на счету Марка-Эдуарда Власика. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов сделал две результативных передачи.

Единственную шайбу «Дакс» забросил Герри Мэйю. «Анахайм» потерпел девятое поражение подряд.

Благодаря победе «Сан-Хосе» опередил «Дакс» в таблице Западной конференции. «Шаркс» поднялись на 12-ю строчку с 66 очками в 65 матчах, «Анахайм» опустился на 13-е место с 65 очками в 67 играх.

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«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Власик — 3 (Меркли, Риди), 14:48 — 1:0. Майер — 28 (Барабанов), 21:41 — 2:0. Мэйю — 7 (Симон), 41:05 — 2:1. Майер — 29 (бол., Барабанов, Хертл), 43:56 — 3:1. Майер — 30 (Хертл, Бернс), 55:55 — 4:1.

Вратари: Раймер — Достал.

Штраф: 17 — 15.

Броски: 24 (6+8+10) — 28 (8+12+8).

Наши: Барабанов (16.02/2/+2) — -.

27 марта. Сан-Хосе. SAP Center.