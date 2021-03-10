Самый результативный защитник «Нэшвилла» Йоси выбыл на несколько недель
10:48
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщается на официальном сайте НХЛ.
30-летний швед получил травму верхней части тела. Его статус — «с недели на неделю». В сезоне-2019/20 Йоси стал лучшим защитником НХЛ.
В текущем сезоне Йоси набрал 16 (2+14) очков в 25 матчах и является вторым по результативности игроком «Нэшвилла» после форварда Филипа Форсберга (27 очков).
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