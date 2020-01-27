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Самый невероятный буллит в вашей жизни. Такое повторить невозможно

23:24
Павел Барбер. Фото twitter.com
Павел Барбер. Фото twitter.com

Популярный блогер и тренер по работе с клюшкой Павел Барбер опубликовал в своем Twitter видео, на котором специалист исполняет буллит эффектным образом.

Барбер поднял шайбу с помощью клюшки, сблизился с вратарем, прокрутившись на 180 градусов вокруг своей оси несколько раз, реализовал буллит.

Youtube-канал Барбера насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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