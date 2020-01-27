Самый невероятный буллит в вашей жизни. Такое повторить невозможно
23:24
Популярный блогер и тренер по работе с клюшкой Павел Барбер опубликовал в своем Twitter видео, на котором специалист исполняет буллит эффектным образом.
Барбер поднял шайбу с помощью клюшки, сблизился с вратарем, прокрутившись на 180 градусов вокруг своей оси несколько раз, реализовал буллит.
Youtube-канал Барбера насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
What an honour skating at City Hall in Toronto with @Baycrest in the fight against Alzheimer's. pic.twitter.com/RsOeL7vcD2— Pavel Barber (@HeyBarber) January 24, 2020
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