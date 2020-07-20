Самый дикий маскот НХЛ готовится к возобновлению сезона. Потрясающее видео от «Флайерз»

«Филадельфия» опубликовала очередной ролик, посвященный скорому возобновлению сезона-2019/20. В нем жуткий маскот команды Гритти пытается поддерживать форму на скакалке.

«Флайерз» проведут первую игру расширенного плей-офф 2 августа против «Бостона». Все встречи Восточной конференции пройдут на «Скоушабэнк Арене» в Торонто.