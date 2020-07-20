Самый дикий маскот НХЛ готовится к возобновлению сезона. Потрясающее видео от «Флайерз»
17:09
«Филадельфия» опубликовала очередной ролик, посвященный скорому возобновлению сезона-2019/20. В нем жуткий маскот команды Гритти пытается поддерживать форму на скакалке.
«Флайерз» проведут первую игру расширенного плей-офф 2 августа против «Бостона». Все встречи Восточной конференции пройдут на «Скоушабэнк Арене» в Торонто.
? Jump around, Jump up, jump up and get down. ?@GrittyNHL | @TCS pic.twitter.com/zsJLqHXvL5— x-Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) July 20, 2020
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