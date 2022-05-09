Самсонов займет место в воротах «Вашингтона» в четвертом матче серии против «Флориды»

Российский голкипер Илья Самсонов займет место в воротах «Вашингтона» в четвертом матче серии против «Флориды», сообщает журналист Саманта Пелл.

Россиянин отразил 29 бросков и был признан первой звездой третьего матча серии (6:1).

«Вашингтон» повел в серии до четырех побед первого раунда плей-офф со счетом 2-1.

Четвертый матч серии пройдет в Вашингтоне в ночь с 9 на 10 мая.