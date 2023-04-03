Самсонов заменил Мюррея в первом периоде матча «Торонто» с «Детройтом»
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Детройтом».
На 17-й минуте при счете 1:2 Илья Самсонов сменил в воротах Мэттью Мюррея, который отразил 5 бросков из 7.
При этом Самсонов пропустил шайбу на 20-й минуте.
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