Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:51

Самсонов заменил Мюррея в первом периоде матча «Торонто» с «Детройтом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Детройтом».

На 17-й минуте при счете 1:2 Илья Самсонов сменил в воротах Мэттью Мюррея, который отразил 5 бросков из 7.

При этом Самсонов пропустил шайбу на 20-й минуте.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Летанг проводит 1000-й матч в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
3.04 01:00
Коламбус – Оттава
 - : -
3.04 01:00
Питтсбург – Филадельфия
 - : -
3.04 01:00
Каролина – Айлендерс
- : -
3.04 02:00
Торонто – Детройт
 - : -
3.04 02:00
Виннипег – Нью-Джерси
 - : -
3.04 03:00
Калгари – Анахайм
 - : -
3.04 03:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости