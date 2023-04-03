Самсонов заменил Мюррея в первом периоде матча «Торонто» с «Детройтом»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Детройтом».

На 17-й минуте при счете 1:2 Илья Самсонов сменил в воротах Мэттью Мюррея, который отразил 5 бросков из 7.

При этом Самсонов пропустил шайбу на 20-й минуте.