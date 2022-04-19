Самсонов выйдет в старте «Вашингтона» на матч с «Колорадо»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Колорадо».

В воротах «Кэпиталз» с первых минут сыграет Илья Самсонов, в запасе остался Витек Ванечек. 25-летний россиянин пропустил последний матч команды против «Монреаля» (8:4).

Также в первом звене «Вашингтона» выйдут Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов — во втором звене.

Матч «Колорадо» — «Вашингтон» пройдет 19 апреля и начнется в 4:00 мск.