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Сегодня, 00:17

Самсонов выйдет в старте «Торонто» на матч с «Вашингтоном»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, у другого голкипера «Мэйпл Ливз» Мэтта Мюррея травма лодыжки, медики оценивают его состояние. Поэтому на матч с «Кэпиталз» в старте выйдет Самсонов, который играл за столичный клуб с 2019 по 2022 год.

Матч «Торонто» — «Вашингтон» пройдет 30 января и начнется в 1.00 мск.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 23 матча, дважды сыграв на ноль и пропустив 53 шайбы при 91,6 процента отраженных бросков.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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