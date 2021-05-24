Самсонов выйдет на пятый матч серии «Вашингтон» — «Бостон»
02:00
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов начнет пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
24-летний россиянин сыграет в третьей встрече серии — ранее он отыграл третий (2:3) и четвертый (1:4) матчи.
Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона».
Lineys!#CapsBruins | @GEICO pic.twitter.com/l781EbtsTb— Washington Capitals (@Capitals) May 23, 2021
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