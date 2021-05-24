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Самсонов выйдет на пятый матч серии «Вашингтон» — «Бостон»

02:00
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов начнет пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

24-летний россиянин сыграет в третьей встрече серии — ранее он отыграл третий (2:3) и четвертый (1:4) матчи.

Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона».

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