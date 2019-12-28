Самсонов выиграл 10 из 12 стартовых матчей за «Вашингтон», это рекорд для новичков

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов одержал 10 побед в 12 первых матчах за команду, в которых он выходил в стартовом составе, сообщает пресс-служба клуба.

With his 12th start of the season, Ilya Samsonov earned his 10th win, the least amount of starts in franchise history a rookie has taken to earn 10 wins. — CapitalsPR (@CapitalsPR) December 28, 2019

Сообщается, что россиянин установил рекорд для новичков команды. Ранее никому из новобранцев куба не удавалось 10 раз победить всего за 12 игр.

Самсонов стал первой звездой матча с «Коламбусом» (2:1), сделав 27 сэйвов. До этой игры он в среднем за игру он пропускал 2,39 гола, отражая 91,4 процента бросков.