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Самсонов выиграл 10 из 12 стартовых матчей за «Вашингтон», это рекорд для новичков

08:12
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов одержал 10 побед в 12 первых матчах за команду, в которых он выходил в стартовом составе, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что россиянин установил рекорд для новичков команды. Ранее никому из новобранцев куба не удавалось 10 раз победить всего за 12 игр.

Самсонов стал первой звездой матча с «Коламбусом» (2:1), сделав 27 сэйвов. До этой игры он в среднем за игру он пропускал 2,39 гола, отражая 91,4 процента бросков.

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