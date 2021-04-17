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Самсонов вернется в ворота «Вашингтона» на матч с «Филадельфией»

17:30
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что вратарь Илья Самсонов будет в воротах на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Встреча пройдет сегодня (начало -в 19.30 по московскому времени).

24-летний российский голкипер пропустил вчерашнюю игру с «Баффало» (2:5) из-за травмы верхней части тела.

В нынешнем сезоне НХЛ Самсонов провел 14 матчей в стартовом составе, в которых добился 10 побед с процентом отраженных бросков 89,9.

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