Самсонов, Варламов и Кузнецов — три звезды матча «Айлендерс» — «Вашингтон»
05:31
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» (0:1 Б).
Первой звездой признан российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, который отразил 26 бросков по своим воротам. Второй звездой стал голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов, отразивший 28 бросков.
Замкнул тройку российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он стал автором победного буллита.
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