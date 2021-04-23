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Самсонов, Варламов и Кузнецов — три звезды матча «Айлендерс» — «Вашингтон»

05:31
23 апреля. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:1 Б. Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
23 апреля. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:1 Б. Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» (0:1 Б).

Первой звездой признан российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, который отразил 26 бросков по своим воротам. Второй звездой стал голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов, отразивший 28 бросков.

Замкнул тройку российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он стал автором победного буллита.

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