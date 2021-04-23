Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» (0:1 Б).

Первой звездой признан российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, который отразил 26 бросков по своим воротам. Второй звездой стал голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов, отразивший 28 бросков.

Замкнул тройку российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он стал автором победного буллита.