НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Самсонов — в воротах «Вашингтона» на матч с «Оттавой»

20:53

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов сыграет в воротах команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». Об этом в своем Twitter сообщила журналистка Washington Post Саманта Пелл, ссылаясь на слова главного тренера команд Тодда Рирдена.

— Я хотел бы увидеть больше того, что мы видели до перерыва, — отметил Рирден. — Чувствую, что решение дать ему несколько дополнительных дней, чтобы перестроиться после того, как он был вне льда семь дней, было правильным.

В дебютном сезоне Самсонов провел 19 матчей (16 — в стартовом составе) и одержал 15 побед, однажды сыграв за ноль. В среднем за встречу он пропускает 2,06 шайбы, отражая 92,7% бросков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир