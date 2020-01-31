Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов сыграет в воротах команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». Об этом в своем Twitter сообщила журналистка Washington Post Саманта Пелл, ссылаясь на слова главного тренера команд Тодда Рирдена.

— Я хотел бы увидеть больше того, что мы видели до перерыва, — отметил Рирден. — Чувствую, что решение дать ему несколько дополнительных дней, чтобы перестроиться после того, как он был вне льда семь дней, было правильным.

В дебютном сезоне Самсонов провел 19 матчей (16 — в стартовом составе) и одержал 15 побед, однажды сыграв за ноль. В среднем за встречу он пропускает 2,06 шайбы, отражая 92,7% бросков.