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Самсонов — в воротах «Вашингтона» на матч с «Оттавой»

18:37
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Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов займет место в воротах в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

В этом сезоне 22-летний россиянин провел 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы. Его коэффициент надежности составляет 91,8.

Игра пройдет сегодня ночью (начало — 3.00 по московскому времени).

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