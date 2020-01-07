Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов займет место в воротах в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

В этом сезоне 22-летний россиянин провел 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы. Его коэффициент надежности составляет 91,8.

Игра пройдет сегодня ночью (начало — 3.00 по московскому времени).