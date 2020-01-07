Самсонов — в воротах «Вашингтона» на матч с «Оттавой»
18:37
Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов займет место в воротах в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
В этом сезоне 22-летний россиянин провел 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы. Его коэффициент надежности составляет 91,8.
Игра пройдет сегодня ночью (начало — 3.00 по московскому времени).
Ilya Samsonov is in the expected starter's net for tonight's game vs Ottawa.— Samantha Pell (@SamanthaJPell) January 7, 2020
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