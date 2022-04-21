Самсонов в матче с «Вегасом» пропустил две шайбы за 49 секунд. Во втором голе вратарь был без клюшки

Самсонов в матче с «Вегасом» пропустил две шайбы за 49 секунд

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вегасом».

В третьем периоде вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов пропустил две шайбы за 49 секунд: отличились Евгений Дадонов (42:05) и Чендлер Стивенсон (42:54). При этом в моменте со втоым голом Самсонов оказался без клюшки.