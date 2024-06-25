Самсонов уверен, что чемпионский ресурс «Флориды» сохранится и в следующем сезоне НХЛ

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов прокомментировал победу «Флориды» над «Эдмонтоном» (4-3) в финальной серии Кубка Стэнли.

«Костяк команды в какой-то степени останется, но будут перемены. Это однозначно, потому что в чемпионских командах есть ребята, у которых заканчиваются контракты. Из-за потолка [зарплат] нереально всех сохранить. Но первый центральный нападающий, вратарь номер один, защитники, в основном все останутся. На следующий год с «Флоридой» нужно будет считаться. Прочитал такую статью, что во «Флориде» только два задрафтованных игрока, в то время как «Эдмонтон» в основном собирался через драфт. «Флорида» же все перевернула, чтобы дойти до финала, и ее руководство проделало в этом плане огромную работу», — приводит слова Самсонова ТАСС.

«Флорида» впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).