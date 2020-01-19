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Самсонов установил уникальное достижение

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Илья Самсонов одержал девятую выездную победу подряд. Фото The Athletic
Илья Самсонов одержал девятую выездную победу подряд. Фото The Athletic
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«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Голкипер гостей Илья Самсонов заменил Брэйдена Холтби в начале третьего периода и не пропустил ни одной шайбы. Он одержал девятую выездную победу подряд. Это единственный случай в истории, когда подобное происходит в течение одного сезона с вратарем-новичком.

Самсонов — один из двух вратарей, одержавших восемь выездных побед подряд на старте карьеры. На рубеже веков аналогичным достижением отметился голкипер «Сент-Луиса» Брент Джонсон.

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