Самсонов установил уникальное достижение

«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Голкипер гостей Илья Самсонов заменил Брэйдена Холтби в начале третьего периода и не пропустил ни одной шайбы. Он одержал девятую выездную победу подряд. Это единственный случай в истории, когда подобное происходит в течение одного сезона с вратарем-новичком.

Самсонов — один из двух вратарей, одержавших восемь выездных побед подряд на старте карьеры. На рубеже веков аналогичным достижением отметился голкипер «Сент-Луиса» Брент Джонсон.