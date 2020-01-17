Самсонов установил новый рекорд для «Вашингтона». Предыдущий держался 35 лет
12:45
Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в матче с «Нью-Джерси» сделал 32 сейва и позволил своей команде одержать победу со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).
Голкипер обновил рекорд «Вашингтона» по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. Достижение американского вратаря Боба Мэйсона в виде 8 побед подряд в своем первом сезоне за «Вашингтон» в 1985 году до россиянина оставалось непревзойденным.
Ilya Samsonov of the @Capitals is the 10th different rookie goaltender in NHL history to earn wins in 9+ consecutive decisions within a regular season. #NHLStats pic.twitter.com/SCFccEOuRb— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 17, 2020
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