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Самсонов установил новый рекорд для «Вашингтона». Предыдущий держался 35 лет

12:45
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Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в матче с «Нью-Джерси» сделал 32 сейва и позволил своей команде одержать победу со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Голкипер обновил рекорд «Вашингтона» по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. Достижение американского вратаря Боба Мэйсона в виде 8 побед подряд в своем первом сезоне за «Вашингтон» в 1985 году до россиянина оставалось непревзойденным.

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