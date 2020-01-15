Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче с «Нью-Джерси»

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов сыграет в воротах команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Об этом в своем Twitter сообщила журналистка Washington Post Саманта Пелл, ссылаясь на слова главного тренера команд Тодда Рирдена.

Таким образом, россиянин выйдет в стартовом составе во втором домашнем матче подряд. 22-летний вратарь в текущем сезоне провел 17 матчей в регулярном чемпионате. В среднем за матч он пропускал 2,11 шайбы.

Матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» состоится 17 января и начнется в 02.00 по московскому времени.