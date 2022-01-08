Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче против «Сент-Луиса»

04:01
Теги:

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Сент-Луисом».

В воротах «Кэпиталз» с первых минут сыграет Илья Самсонов, Закари Фукале остался в запасе. Также в составе столичного клуба выйдут Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 8 января и начнется в 4:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Тараканы, грязь и ужасная еда». В каких условиях Австралия держит первую ракетку мира Джоковича
Захарова назвала высказывание Блинкена о миротворцах РФ в Казахстане хамским
0
Реклама