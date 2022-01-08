Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче против «Сент-Луиса»
04:01
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Сент-Луисом».
В воротах «Кэпиталз» с первых минут сыграет Илья Самсонов, Закари Фукале остался в запасе. Также в составе столичного клуба выйдут Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 8 января и начнется в 4:00 мск.
Lineys!#CapsBlues | @CaesarsSports pic.twitter.com/L73YJWg35M— Washington Capitals (@Capitals) January 8, 2022
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