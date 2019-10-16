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Самсонов сыграет с «Торонто»

18:00
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Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов займет место в воротах в предстоящем матче с «Торонто», сообщает The Washington Post.

В предыдущей игре с «Колорадо» (3:6) Брэйден Холтби пропустил три шайбы после трех бросков и россиянин появился на льду по ходу первого периода. 22-летний Самсонов отразил 19 бросков из 21.

На старте сезона Холтби провел пять матчей и пропустил 18 шайб. Самсонов пропустил 4 шайбы в трех встречах.

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