Самсонов сыграет с «Нью-Джерси», Овечкина с Кузнецовым развели по разным звеньям
21:09
В субботу, 21 декабря, «Вашингтон» сыграет на выезде с «Нью-Джерси» с обновленным сочетанием звеньев по сравнению с матчем против «Коламбуса» (0:3), сообщает в своем Twitter Том Гулитти.
Тогда в первом звене действовали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Евгения перевели во второе сочетание к Якубу Вране и Ти Джею Оши, а Никлас Бэкстрем будет играть с Овечкиным и Уилсоном.
Место в воротах займет Илья Самсонов.
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