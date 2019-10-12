Самсонов сыграет с «Далласом»
19:48
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов примет участие в ближайшем матче «Кэпиталз». Он займет место в воротах во встрече с «Далласом», сообщает The Washington Post.
В этом сезоне 22-летний россиянин провел одну игру дебютировав в НХЛ в матче с «Айлендерс» (2:1). В той встрече Самсонов отразил 25 бросков.
Capitals expected lines vs Stars:— Samantha Pell (@SamanthaJPell) October 12, 2019
Ovechkin-Backstrom-Wilson
Vrana-Kuznetsov-Oshie
Hagelin-Eller-Panik
Leipsic-Dowd*-Hathaway
Siegenthaler-Carlson
Orlov-Jensen
Gudas-Lewington
Samsonov
*Dowd in as 4C over Stephenson
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