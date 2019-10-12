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Самсонов сыграет с «Далласом»

19:48
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Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов примет участие в ближайшем матче «Кэпиталз». Он займет место в воротах во встрече с «Далласом», сообщает The Washington Post.

В этом сезоне 22-летний россиянин провел одну игру дебютировав в НХЛ в матче с «Айлендерс» (2:1). В той встрече Самсонов отразил 25 бросков.

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