Самсонов сыграет с «Далласом»

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов примет участие в ближайшем матче «Кэпиталз». Он займет место в воротах во встрече с «Далласом», сообщает The Washington Post.

В этом сезоне 22-летний россиянин провел одну игру дебютировав в НХЛ в матче с «Айлендерс» (2:1). В той встрече Самсонов отразил 25 бросков.

Capitals expected lines vs Stars:



Ovechkin-Backstrom-Wilson

Vrana-Kuznetsov-Oshie

Hagelin-Eller-Panik

Leipsic-Dowd*-Hathaway



Siegenthaler-Carlson

Orlov-Jensen

Gudas-Lewington



Samsonov



*Dowd in as 4C over Stephenson — Samantha Pell (@SamanthaJPell) October 12, 2019

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков