Самсонов сыграет с «Далласом»

Capitals expected lines vs Stars:



Ovechkin-Backstrom-Wilson

Vrana-Kuznetsov-Oshie

Hagelin-Eller-Panik

Leipsic-Dowd*-Hathaway



Siegenthaler-Carlson

Orlov-Jensen

Gudas-Lewington



Samsonov



*Dowd in as 4C over Stephenson