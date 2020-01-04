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Самсонов, Свечников и Кузнецов — звезды матча «Каролина» — «Вашингтон»

06:21
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. Третьей звездой встречи признан форвард гостей Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка.

На второй позиции форвард «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся двумя результативными передачами. Первой звездой матча стал голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов, отразивший 38 бросков из 41.

В своем последнем матче с «Коламбусом"(2:1 ОТ) Самсонов также стал первой звездой встречи.

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