«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. Третьей звездой встречи признан форвард гостей Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка.

На второй позиции форвард «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся двумя результативными передачами. Первой звездой матча стал голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов, отразивший 38 бросков из 41.

В своем последнем матче с «Коламбусом"(2:1 ОТ) Самсонов также стал первой звездой встречи.