Самсонов стал вторым вратарем в истории «Торонто», отразившим буллит в плей-офф НХЛ

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал вторым вратарем в истории клуба, отразившим буллит в плей-офф НХЛ.

Российский голкипер в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (5:4 ОТ) отразил бросок Брэндона Хегела.

Как сообщает сайт лиги, 26-летний Самсонов стал вторым вратарем в истории «Торонто», совершившим такое спасение в плей-офф. Он присоединился к канадскому вратарю Феликсу Потвину, который остановил нападающего «Чикаго «Патрика Пулена во второй игре четвертьфинала конференции 1995 года.

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.