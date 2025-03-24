Самсонов стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Тампы» (4:2) 28-летний россиянин отразил 35 бросков из 37. Всего в нынешнем сезоне Самсонов провел 28 игр в НХЛ, дважды сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

Второй звездой дня стал нападающий «Каролины» Тэйлор Холл, который оформил хет-трик в матче против «Анахайма» (5:2). Первой звездой признан форвард «Баффало» Райан Маклауд, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Виннипегом» (5:3).