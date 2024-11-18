Самсонов стал 177-м вратарем НХЛ, которому забил Овечкин

Читать «СЭ» в

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

39-летний россиянин сумел забить голкиперу «Голден Найтс» Илье Самсонову. 27-летний россиянин стал 177- вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ.

На данный момент на счету Овечкина 21 (11+10) очко в 17 матчах сезона.