Илья Самсонов: «Я хочу остаться в «Торонто»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов сообщил, что хочет продолжить выступать за клуб.

«Я хочу остаться здесь. Ни для кого не сюрприз», — приводит слова Самсонова журналист Дэвид Альтер.

Также 26-летний голкипер сообщил, что у него травма шеи. Из-за повреждения он пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (1-4).

В этом сезоне Самсонов провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91.9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.33. В 8 играх плей-офф он сумел отразить 89.8 процента бросков с кээффициентом надежности 3.13.