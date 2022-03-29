Самсонов сменил Ванечека после пяти пропущенных шайб от «Каролины»

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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Каролиной».

После второго периода в воротах «Кэпиталз» Илья Самсонов сменил Витека Ванечека, который пропустил 5 шайб, отразив 18 бросков.

К началу третьего периода счет в матче 5:1 в пользу «Каролины».