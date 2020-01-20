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Самсонов сломал клюшку на тренировке «Вашингтона». Реакция Кузнецова бесценна

04:20
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Курьезный случай произошел на тренировке «Вашингтона» перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:6). Илья Самсонов раньше начал занятие, а впоследствии к нему вышел Евгений Кузнецов. Голкипер решил нанести бросок по воротам, но сломал клюшку. Форвард в ответ на это прикрыл лицо руками.

В матче с «островитянами» Самсонов заменил Брэйдена Холтби после второго периода и не пропустил ни одной шайбы. Кузнецов не отметился результативными действиями.

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