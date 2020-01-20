Самсонов сломал клюшку на тренировке «Вашингтона». Реакция Кузнецова бесценна

Курьезный случай произошел на тренировке «Вашингтона» перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:6). Илья Самсонов раньше начал занятие, а впоследствии к нему вышел Евгений Кузнецов. Голкипер решил нанести бросок по воротам, но сломал клюшку. Форвард в ответ на это прикрыл лицо руками.

Wait for it...and I OOOPS#ALLCAPS pic.twitter.com/6eCyD4lIiP — Get Latkes Deep Ferda Boys (@KuzyBeCackling) January 17, 2020

В матче с «островитянами» Самсонов заменил Брэйдена Холтби после второго периода и не пропустил ни одной шайбы. Кузнецов не отметился результативными действиями.