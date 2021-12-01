Самсонов сделал эффектный сэйв в игре с «Флоридой». Видео
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой». Ворота «Кэпиталз» защищает российский голкипер Илья Самсонов.
24-летний россиянин в одном из моментов ловушкой остановил шайбу после броска Фрэнка Ватрано, а затем прижал ее ко льду. Сложность момента обусловлена тем, что нападающий попытался поймать вратаря на противоходе и бросал из-под защитника.
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