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Самсонов сделал эффектный сэйв в игре с «Флоридой». Видео

04:47

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой». Ворота «Кэпиталз» защищает российский голкипер Илья Самсонов.

24-летний россиянин в одном из моментов ловушкой остановил шайбу после броска Фрэнка Ватрано, а затем прижал ее ко льду. Сложность момента обусловлена тем, что нападающий попытался поймать вратаря на противоходе и бросал из-под защитника.

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Евгений Козинов все материалы автора
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