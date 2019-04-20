Самсонов сделал 49 сэйвов, но его клуб проиграл в первом матче плей-офф АХЛ

Вратарь клуба АХЛ "Херши Бирз" Илья Самсонов в первом матчей первого раунда плей-офф против "Бриджпорт Саунд Тайгерс" сделал 49 сэйвов. Его команда уступила со счетом 2:3 в овертайме.

Игра продолжалась 93 минуты. Самсонов был признан третьей звездой встречи.

В регулярном чемпионате российский вратарь одержал 20 побед в 37 играх, в которых отражал 89,8 процента бросков.

Самсонов был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под 22-м номером. Он переехал в США в 2018 году и прошлый сезон провел в "Херши", который является фарм-клубом "Кэпиталз".