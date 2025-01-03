Самсонов считает, что Шестеркин не виноват в неудачах «Рейнджерс» в НХЛ

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что игра вратаря Игоря Шестеркина не является причиной последних неудач «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне НХЛ.

«По именам команда должна выступать намного лучше. Смотря игры, не хватает какой-то уверенности, энергии у игроков. Заметно, что, если создаются какие-то препятствия во время игры, команда начинает проигрывать. Или пропуская, ведя в счете, она очень нервничает.

Я бы не сказал, что с прошлого сезона команда сильно поменялась. Трудно что-то сказать, когда ты не знаешь, что происходит внутри. Но команда должна по именам и составу выглядеть намного лучше. Надеюсь, «Рейнджерс» поскорее выйдут из этого кризиса, но пока не видно, что они исправляют свой курс», — приводит слова Самсонова ТАСС.

8 декабря «Рейнджерс» объявил о продлении контракта с Игорем Шестеркиным. Новое соглашение рассчитано на восемь лет, а сумма составит 92 миллиона долларов. Благодаря этому Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов. Однако уже 1 января клуб внес российского вратаря в список травмированных.