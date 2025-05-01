Самсонов: «Овечкин в плей-офф НХЛ доказывает, что является легендой хоккея»

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что серия первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Монреалем» в очередной раз показала, что российский нападающий Александр Овечкин является легендой хоккея.

«У «Монреаля» были моменты немного выровнять ситуацию, но они больше были похожи на какие-то выпады. В пяти матчах Овечкин набрал по системе «гол+пас» 5 (4+1) очков. Не было того, чтобы «Монреаль» доминировал. Есть такое выражение «инстинкт убийцы». Когда надо было довести матч до победы, «Вашингтон» это показал.

Что касается Овечкина, то он до сих пор удивляет каждый день. Лидер команды, против его броска просто нет никакого ответа. Реально он мог забить три гола: у него был выход «два в один», еще один момент около ворот. В свои 39 лет он постоянно доказывает, что до сих пор является одним из лучших игроков лиги. По-другому и не скажешь: он живая легенда, которая играет в хоккей», — рассказал Самсонов ТАСС.

«Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Монреаль» в пятом матче со счетом 4:1 и выиграв серию со счетом 4-1. В этих пяти матчах Александр Овечкин набрал 5 очков по системе «гол+пас» (4+1). Овечкин сравнялся с канадским хоккеистом Марио Лемье по количеству голов в плей-офф НХЛ.

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной».