Самсонов — о неудачном старте сезона: «Пришлось поработать с психологом»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился мнением о своей игре в стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

«Думаю, причина неудач на старте больше психология. Не вижу проблем с «физикой». Считаю, что я физически хорошо готов. Не чувствую проблем в игре. Проблемы в голове. Немного перестал верить в себя. Но если так посмотреть, то в сезоне, кроме матчей с «Тампой», все было нормально у меня. И что, из-за этих двух игр все пропало? Если будешь переживать из-за двух матчей, которые не пошли, то ты не будешь вратарем НХЛ. Надо отпустить ситуацию. С «Тампой» нам, вероятнее всего, играть в плей-офф, так что надо забыть неудачные игры и идти дальше. Конечно, это накладывает отпечаток на меня. Пришлось поработать с психологом, покопаться в себе», — приводит слова Самсонова Sport24.

Голкипер «Торонто» рассказал, что работает с психологом из швейцарской лиги.

«Такие ситуации учат больше, чем победные матчи. Сейчас бы начал побеждать и ничего не осознал. Не говорю о звездной болезни, у меня ее никогда не было, но все равно задумываешься, как относишься к жизни. Начинаешь даже философствовать. В команде есть психолог, но я работаю с другим парнем. Он в швейцарской лиге работает с вратарями. Мне порекомендовали его. Мы по-русски общаемся, на родном языке мне как-то проще», — сказал Самсонов.

26-летний Самсонов провел 9 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате-2023/24 с коэффициентом надежности 3,56.

«Мэйпл Ливз» с 22 очками в 17 играх занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.