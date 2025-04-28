Самсонов считает, что победить «Вашингтон» невозможно, просто ограничив игру Овечкина

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что для победы над «Вашингтоном» в нынешнем сезоне НХЛ нельзя просто не дать забить капитану команды Александру Овечкину.

«Вашингтон» играет более системно по сравнению с тем, что было два-три года назад. Но я не думаю, что Александру просто нужны хорошие партнеры, которые его понимают и ему помогают. Невозможно выиграть у «Вашингтона», закрыв Овечкина. Сопернику нужно думать и о других игроках, поэтому «Вашингтону» тут помогает глубина состава. Возможно, это оставляет больше пространства Александру», — сказал Самсонов ТАСС.

«Вашингтон» победил «Монреаль» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 5:2 и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.