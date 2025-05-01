Самсонов считает, что Кучеров является одним из лучших плеймейкеров в истории НХЛ

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел феноменальный сезон и доказал, что является одним из лучших плеймейкеров в истории НХЛ.

«Не думаю, что это поражение повлияет на шансы Никиты получить этот приз. Он провел очередной феноменальный сезон, был огромной частью этого поступательного движения, во многом из-за него команда попала в плей-офф. Он провел феноменальный сезон и доказал, что является одним из лучших плеймейкеров в истории НХЛ», — сказал Самсонов ТАСС.

«Тампа» проиграла серию «Флориде» — действующему обладателю Кубка Стэнли со счетом 1-4, уступив в пятом матче со счетом 3:6.

Кучеров стал номинантом на награду «Тед Линдсей эворд», которая присуждается лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.

Кучеров показал лучший результат по очкам в регулярном чемпионате, набрав 121 (37+84) очко в 78 матчах.