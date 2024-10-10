Самсонов считает, что Кучеров не перестанет прогрессировать

Бывший нападающий пяти клубов НХЛ Сергей Самсонов заявил, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров продолжит прогрессировать в игровом план.

«Для Кучерова Стивен Стэмкос был очень важным звеном в большинстве, через него многое шло, была классная «химия», — цитирует Самсонова ТАСС. — Трудно заменить такого игрока, как Стэмкос. Добавлен Джейк Гюнтцель, игравший в «Питтсбурге» с Сидни Кросби, надеемся, это замена для Кучерова. Но когда ты играешь с человеком годами, то понимаешь друг друга с полуслова, и займет какое-то время, чтобы найти «химию». На самом деле нет опасения, что Кучеров не может выйти за счет своих индивидуальных позиций на следующий уровень в лиге. За ним очень приятно следить, интересно наблюдать, он как никто читает на два-три шага вперед. Он никогда не останавливается, прогрессирует».

В прошлом сезоне Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), набрав 144 (44+100) очка по системе «гол+пас». Ранее этот приз он выиграл в 2019 году.