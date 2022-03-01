Самсонов пропустил три шайбы от «Торонто» и был заменен после первого периода

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Торонто». Перед началом второго периода при счете 1:3 вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов был заменен на Витека Ванечека. При этом Самсонов пропустил два гола на 19-й и 20-й минутах.