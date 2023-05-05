Самсонов о поражении от «Флориды»: «У нас есть возможность доказать, что мы действительно хорошая команда»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги второго матча серии с «Флоридой» (2:3, 0-2).

«На этот раз у нас есть возможность доказать, что мы действительно хорошая команда и как усердно мы работаем. Не имеет значения, вернуться в серии с 0-2 или 0-3. Нам нужно показать это болельщикам», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.