Самсонов о попытке Биннингтона украсть 900-ю шайбу Овечкина: «Не могу его осуждать»

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов поделился с «СЭ» мнением о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннигтона украсть шайбу после 900-го гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

После игры канадец признался, что хотел забрать шайбу себе.

— Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярке НХЛ, а голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон хотел украсть ее. Как вам его поступок?

— Я бы на месте Биннигтона просто бросил ее по бортику. Видел, что сделал Джордан, но не могу его осуждать. Считаю, что он один из лучших голкиперов по игре с шайбой. Он в полном порядке. Немного накосячил в моменте с голом, но так бывает.