Самсонов прокомментировал победу «Вашингтона» над «Флоридой»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:1). 25-летний россиянин провел первую игру в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Я всегда готов. Иногда ты начинаешь плей-офф, иногда другой вратарь, но нужно готовиться к каждой игре. Я понимаю, что если вы хотите выиграть Кубок Стэнли, вам нужно выиграть 16 матчей», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Самсонов был признан первой звездой, отразив 29 из 30 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).