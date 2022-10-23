Самсонов признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

25-летний россиянин отразил 30 бросков из 31. Первой звездой признан автор дубля Джон Таварес. Третья звезда — форвард «Джетс» Пьер-Люк Дюбуа, забивший единственный гол своей команды.

В текущем сезоне Самсонов провел 4 матча, в которых пропустил 7 шайб при 93,8 процента отраженных бросков.