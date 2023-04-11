Самсонов признан второй звездой матча с «Флоридой»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:1 ОТ).

26-летний россиянин отразил 47 бросков из 48. Первой звездой признан форвард Джон Таварес, забивший победный гол. Третья звезда — защитник «Пантерз» Брэндон Монтор.

В текущем сезоне Самсонов провел 42 матча, четыре раза сыграв на ноль и пропустил 96 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.