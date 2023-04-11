Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:22

Самсонов признан второй звездой матча с «Флоридой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:1 ОТ).

26-летний россиянин отразил 47 бросков из 48. Первой звездой признан форвард Джон Таварес, забивший победный гол. Третья звезда — защитник «Пантерз» Брэндон Монтор.

В текущем сезоне Самсонов провел 42 матча, четыре раза сыграв на ноль и пропустил 96 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Афанасьев в составе «Нэшвилла» забросил первую шайбу в НХЛ

Панарин признан второй звездой матча с «Баффало»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 50 30 109
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 80 35 45 79
7 Филадельфия 80 29 51 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 63 17 131
2 Торонто 80 48 32 107
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 79 40 39 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 80 35 45 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 49 30 104
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 79 45 34 100
4 Виннипег 80 45 35 93
5 Нэшвилл 79 40 39 88
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 80 28 52 69
8 Чикаго 79 25 54 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 80 45 35 100
4 Сиэтл 79 45 34 98
5 Калгари 80 37 43 90
6 Ванкувер 79 36 43 79
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 80 23 57 58
Результаты / календарь
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
11.04 02:00
Флорида – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.04 02:00
Оттава – Каролина
 3 : 2
11.04 02:00
Рейнджерс – Баффало
 2 : 3 Б
11.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
5 : 2
11.04 02:00
Виннипег – Сан-Хосе
 6 : 2
11.04 02:30
Детройт – Даллас
 1 : 6
11.04 03:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
11.04 04:30
Калгари – Нэшвилл
 - : -
11.04 05:00
Аризона – Сиэтл
 - : -
11.04 05:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 124
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 80 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 79 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 37 2.03
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 35 2.22
Новости
RSS RSS
Все новости