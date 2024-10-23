Самсонов признан третьей звездой матча «Вегас» — «Лос-Анджелес»

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов стал третьей звездой матча против «Лос-Анджелеса» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний россиянин отразил 31 бросок по своим воротам, пропустив одну шайбу.

Первой звездой матча признали нападающего «Вегаса» Томаша Гертла, набравшего 4 (2+2) очка. Второй звездой назван еще один форвард «Вегаса» Марк Стоун, на счету которого 3 (1+2) очка.