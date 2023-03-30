Самсонов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Флорида» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи стал российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов. 26-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Пантерз» Алекс Лион, который отразил 38 из 40 бросков. Возглавил тройку его одноклубник Брэндон Монтур, набравший 2 (1+1) очка.