Самсонов признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

Россиянин отразил 22 броска по своим воротам. Первой звездой признан форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, вторая звезда — вратарь гостей Кит Кинкейд.

После этого матча «Рейнджерс» с 30 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» с 44 очками — на первой строчке.