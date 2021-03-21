Самсонов признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»
05:03
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).
Россиянин отразил 22 броска по своим воротам. Первой звездой признан форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, вторая звезда — вратарь гостей Кит Кинкейд.
После этого матча «Рейнджерс» с 30 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» с 44 очками — на первой строчке.
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