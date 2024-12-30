Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:58

Самсонов признан первой звездой встречи с «Калгари»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

27-летний россиянин отразил 31 бросок и впервые в сезоне сыграл на ноль. Второй звездой признан нападающий Бретт Хауден, забивший победный гол. Третья звезда — форвард Виктор Олофссон, на счету которого заброшенная шайба.

В текущем сезоне Самсонов провел 12 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль при 90,6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.97.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
Читайте также
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на самолет AZAL
Уткин, Дмитриева, Буре, Писеев… Кто из звезд российского спорта умер в 2024 году
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание 29 и 30 декабря: «Детройт» обыграл «Вашингтон», «Питтсбург» победил «Айлендерс» и другие матчи

«Даллас» победил на выезде «Чикаго», Дадонов набрал два очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 36 24 12 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 37 14 23 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 25 11 53
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 35 14 21 32
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 00:00
Анахайм – Эдмонтон
 5 : 3
30.12 01:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 2 : 5
30.12 01:00
Детройт – Вашингтон
 4 : 2
30.12 01:30
Питтсбург – Айлендерс
3 : 2
30.12 04:00
Вегас – Калгари
 3 : 0
30.12 04:00
Миннесота – Оттава
 1 : 3
30.12 04:30
Чикаго – Даллас
 - : -
30.12 05:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости