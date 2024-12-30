Самсонов признан первой звездой встречи с «Калгари»

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

27-летний россиянин отразил 31 бросок и впервые в сезоне сыграл на ноль. Второй звездой признан нападающий Бретт Хауден, забивший победный гол. Третья звезда — форвард Виктор Олофссон, на счету которого заброшенная шайба.

В текущем сезоне Самсонов провел 12 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль при 90,6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.97.